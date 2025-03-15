Экс-премьер Греции о необходимости международного сотрудничества в сфере ИИ и передовых технологий

Сотрудничество между США и Китаем в сфере ИИ и передовых технологий крайне важно для глобальной безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Греции в 2009-2011 годах Георгиос Папандреу на панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Бакинского Глобального форума.

"Один из ключевых вопросов сегодня - кто контролирует ИИ и передовые технологии? Сосредоточена ли власть над ИИ в руках узкого круга людей, или же эти технологии управляются в интересах общества? В западных странах, особенно в США, мы наблюдаем все большую концентрацию контроля в руках техно-олигархов. Власть над передовыми технологиями становится все менее распределенной и все более закрытой от общественного контроля",- сказал он.

Папандреу подчеркнул, что главное - это то, как будут использоваться эти технологии: для усиления власти и влияния элит, для контроля над гражданами или на благо общества, например, для лечения заболеваний, улучшения диагностики, развития образования и борьбы с изменением климата.

По его словам, геополитическая конкуренция уже превратила технологии в инструмент борьбы за мировое лидерство, и это крайне опасно. Связка ИИ и технологий массового уничтожения может выйти из-под контроля.

"Мы не всегда до конца понимаем, как работают эти системы, а значит, риски возрастают. Именно поэтому так важно наладить международное сотрудничество, в том числе между США и Китаем. Независимо от политических разногласий, взаимодействие в сфере ИИ и передовых технологий необходимо," - подчеркнул он.

Папандреу также отметил важность предотвращения еще большего разрыва между глобальным Югом и развитыми странами.