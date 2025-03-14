Счетная палата проводит проверку в Госагентстве по туризму Азербайджана

Счетная палата проводит проверку в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Это подтвердили в пятницу Day.Az в Счетной палате Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2025 год, утвержденным решением коллегии от 6 декабря 2024 года, с января текущего года в Государственном агентстве по туризму проводится проверка управления государственными средствами и другим государственным имуществом, продолжается в соответствии со статьей 22 Закона "О Счетной палате" процесс аудита.