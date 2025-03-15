Разработчикам DeepSeek запретили выезжать из Китая

Резкий рост популярности ИИ-стартапа DeepSeek привлек пристальное внимание китайских властей, которые, опасаясь утечки технологий, ввели ограничительные меры, касающиеся зарубежных поездок ключевых сотрудников компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Information (TI).

Согласно источнику, контроль осуществляется через материнскую компанию High-Flyer, которая удерживает паспорта некоторых специалистов, не позволяя им выезжать за пределы Китая без официального разрешения.

Эти меры были введены после того, как правительство КНР рекомендовало представителям ИИ-индустрии избегать поездок в США, мотивируя это соображениями национальной безопасности и защитой технологических секретов на фоне усиливающегося геополитического соперничества.

Кроме того, утверждается, что власти Китая ужесточили надзор за инвестиционной деятельностью компании. Все потенциальные инвесторы проходят строгую проверку государственных органов, прежде чем получить возможность вложить средства в DeepSeek.

DeepSeek - китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта (ИИ), а также семейства больших языковых моделей. В декабре 2024 года стартап выпустил модель DeepSeek-V3, главным преимуществом которой стала низкая стоимость разработки. В январе 2025 года компания DeepSeek представила еще более совершенную модель - DeepSeek-R1, которая быстро сделала DeepSeek всемирно известной.