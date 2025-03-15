Чупа-чупс разбушевался: Бегларян называет армян больными, а Пашиняну угрожает судами
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Бегларян угрожает Пашиняну судами.
Day.Az представляет публикацию:
Один из самых нелепых армянских сепаратистов Артак Бегларян, кажется, перебрал с таблетками. Сначала он назвал карабахских армян, выступивших в Баку на суде над Рубиком Варданяном, "психически больными алкоголиками", а потом и вовсе перешел сразу на Пашиняна.
Этот чупа-чупс заявил, что если Армения подпишется под мирным договором, в котором зафиксирован отказ от международных судебных исков, то права карабахских будут нарушены, и в ответ "все они" завалят Пашиняна исками в судах.
Кто все? Кто они? Черт знает. Если армяне так любят иски в суды - ну и судитесь друг с другом сколько влезет. К Азербайджану только не суйтесь.
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