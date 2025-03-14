https://news.day.az/society/1737192.html Стало известно, когда наступит весна в Азербайджане В 2025 году весна наступит в Азербайджане 20 марта в 13:01:25 по бакинскому времени. Об этом сообщили Day.Az в кафедре астрофизики БГУ. Сообщается, что в этот день Солнце, перемещаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное.
Стало известно, когда наступит весна в Азербайджане
В 2025 году весна наступит в Азербайджане 20 марта в 13:01:25 по бакинскому времени.
Об этом сообщили Day.Az в кафедре астрофизики БГУ.
Сообщается, что в этот день Солнце, перемещаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия, при нахождении в ней Солнца день сравнивается по длительности с ночью. Тем самым в северном полушарии наступает весна, а в южном - осень.
Весна продлится в этом году 92 дня, 17 часов, 40 минут и 46 секунд.
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