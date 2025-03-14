Стало известно, когда наступит весна в Азербайджане

В 2025 году весна наступит в Азербайджане 20 марта в 13:01:25 по бакинскому времени.

Об этом сообщили Day.Az в кафедре астрофизики БГУ.

Сообщается, что в этот день Солнце, перемещаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия, при нахождении в ней Солнца день сравнивается по длительности с ночью. Тем самым в северном полушарии наступает весна, а в южном - осень.

Весна продлится в этом году 92 дня, 17 часов, 40 минут и 46 секунд.