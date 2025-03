https://news.day.az/officialchronicle/1737292.html

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка скульптора Андрея Осташова «Тайна розы» - ФОТО

14 марта в Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Тайна розы" (The mystery of the rose) беларуского скульптора Андрея Осташова. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.