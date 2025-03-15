США ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

Американские военнослужащие ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство", который находился в Ираке. 

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня был убит скрывающийся от правосудия лидер "Исламского государства" в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы", - говорится в сообщении американского лидера в социальной сети Truth Social.