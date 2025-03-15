https://news.day.az/world/1737318.html США ликвидировали одного из главарей ИГИЛ Американские военнослужащие ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство", который находился в Ираке. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "Сегодня был убит скрывающийся от правосудия лидер "Исламского государства" в Ираке.
США ликвидировали одного из главарей ИГИЛ
Американские военнослужащие ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство", который находился в Ираке.
Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня был убит скрывающийся от правосудия лидер "Исламского государства" в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы", - говорится в сообщении американского лидера в социальной сети Truth Social.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре