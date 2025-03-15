https://news.day.az/society/1737290.html Пресечена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-центр ГПС, контрабанда была обнаружена на участке, охраняемом пограничным отрядом "Гёйтепе". В ходе операции удалось предотвратить ввоз 25,9 кг марихуаны.
Пресечена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков из Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-центр ГПС, контрабанда была обнаружена на участке, охраняемом пограничным отрядом "Гёйтепе". В ходе операции удалось предотвратить ввоз 25,9 кг марихуаны.
В настоящее время по данному делу ведутся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
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