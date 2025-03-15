Теймур Мусаев о приоритетах правительства Азербайджана в области здравоохранения и экологии

Снижение воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и продвижение здорового образа жизни являются основными приоритетами Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальное здравоохранение в условиях кризиса: новые горизонты готовности и справедливости" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"В последние годы глобальное здравоохранение столкнулось как с достижениями, так и с неудачами, обусловленными такими факторами, как пандемии, изменения климата и вмешательства в здравоохранение. Проблемы часто побуждают страны к инновациям и укреплению. Вместо того чтобы рассматривать препятствия как преграды, их следует воспринимать как шаги к прогрессу", - сказал он.

По его словам, глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как пандемии и вспышки заболеваний, наносят разрушительный ущерб, но одновременно они создают возможности для позитивных изменений. Эти кризисы стимулируют срочные инновации в области вакцин, методов лечения и медицинских технологий. Они также выявляют слабые места в инфраструктуре здравоохранения, побуждая страны внедрять более жесткую политику, проводить реформы и увеличивать инвестиции для лучшей подготовки к будущим вызовам.

"Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева реализация социально ориентированных политик, переход к цифровому управлению и экономическая диверсификация укрепили нашу суверенность и укрепили наши позиции как ведущей страны региона. Единогласное решение о проведении COP29 в Баку в ноябре прошлого года отражает глубокое уважение и доверие международного сообщества к нашей стране. Конференция COP29 прошла с огромным успехом и продуктивностью, оставив неизгладимый след в истории движения по борьбе с изменением климата", - отметил министр.

Он добавил, что изменения климата продолжаются и в обозримом будущем их невозможно будет обратить. "Мы должны сосредоточиться на смягчении их воздействия на здоровье. Основные действия включают создание устойчивых к углеродным выбросам медицинских систем, развитие экологически чистых больниц и подготовку климатоустойчивых медицинских кадров. Эти меры являются важными компонентами устойчивого и здорового будущего", - сказал министр.