Болгария всегда выступала за укрепление многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев в ходе XII Глобального Бакинского форума.

"Этот форум является хорошей возможностью вновь подтвердить нашу последовательную позицию в поддержку многостороннего подхода к решению глобальных проблем. Мы неизменно придерживаемся Устава ООН, а также принципов и норм международного права",- сказал глава МИД.

Он также отметил, что поиск дипломатических решений для разрешения текущих конфликтов, в том числе войны в Украины, остаётся крайне сложной задачей. Однако это необходимо для обеспечения глобальной безопасности в целом.

"Как государство - член ЕС, Болгария обязана защищать общие ценности и принципы, на которых основан Европейский союз: мир, процветание, достоинство человека, демократия, надлежащее управление, верховенство закона, уважение прав человека, приверженность диалогу и сотрудничеству.

Эти ценности часто называют "европейскими" или "западными", но не являются ли они универсальными? Вряд ли кто-либо из нас оспорит их значимость",- сказал Георгиев.