В Баку сгорел автомобиль

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице И. Касумова в Насиминском районе города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в припаркованном во дворе жилого дома легковом автомобиле марки NIVA, было ликвидировано в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня, в том числе на расположенные поблизости другие автомобили.

В результате пожара сгорели задняя часть и салон автомобиля NIVA.

Остальная часть машины, а также соседние припаркованные автомобили были защищены от огня.