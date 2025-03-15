В Германии потребовали срочно созвать новый бундестаг

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала Левую партию способствовать немедленному созыву нового Бундестага.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат от АдГ Штефан Бранднер, передает ТАСС.

По его словам, фракции АдГ и Левой партии составляют более трети от всех членов парламента в новом созыве. Это дает партиям возможность совместно обеспечить, в соответствии с Основным законом ФРГ, незамедлительный созыв нового бундестага.

"Это могло бы помешать старому и распущенному Бундестагу принять решение по далеко идущим планам по увеличению задолженности, представленным блоком ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелеными"", - заявил Бранднер.

В своем обращении политик добавил, что партиям необходимо совместно преодолеть все политические разногласия и потребовать, согласно воле народа, немедленного формирования нового правительства.