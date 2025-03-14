В Минздраве Азербайджана обсудили развитие оздоровительного туризма

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с повышением роли нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма".

Как передает Day.Az, для обеспечения устойчивого развития оздоровительного туризма и исполнение задач, предусмотренных в Распоряжении главы государства, соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева создана Рабочая группа. С целью обсуждения предложений, подготовленных Рабочей группой, 14 марта в Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание.

В заседании Рабочей группы, проводимой под председательством заместителя министра здравоохранения Ильгара Гасымова, приняли участие представители Азербайджанского института стандартизации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Исполнительной власти города Нафталан.

Выступивший на мероприятии Ильгар Гасымов подчеркнул важность популяризации в мире Нафталана как города оздоровительного туризма: "Целью проведения очередного заседания Рабочей группы является содействие обеспечению популяризации в международном масштабе лечебного воздействия нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов. В то же время, Рабочей группой подготовлены предложения по проведению новых медицинских исследований и более широкому использованию упомянутой продукции в медицинских целях".

На заседании был заслушан отчет заведующего отделом политики здравоохранения Министерства здравоохранения Рамика Гулиева о работе, проделанной Рабочей Группой, а также представлена презентация главного консультанта отдела Нигяр Назарли о подготовленных предложениях.

На заседании также выступили заместитель главы Исполнительной власти города Нафталан Кямаля Гусейнова, генеральный директор Института нефтехимических процессов Вагиф Аббасов, генеральный директор Института физиологии имени академика А.Гараева Улдуз Гашимова, директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Метанет Эфендиевой и заведующий кафедрой фармацевтической токсикологии и химии Азербайджанского медицинского университета Эльдар Гараев.

В заключение состоялось обсуждение результатов работы, проделанной Рабочей группой, а также запланированные мероприятия.