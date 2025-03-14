"Наблюдатели" ЕС препятствовали миру в регионе

Продолжающиеся попытки злоупотреблений со стороны мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении против Азербайджана подорвали усилия по продвижению повестки нормализации в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В отчете указано, что 2024 год охарактеризовался активизацией попыток ЕС и США изменить военно-политический баланс в регионе в невыгодном для Азербайджана направлении посредством экономической, социальной, а также военной и военно-технической поддержки Армении. Под прямым нажимом Франции позиция ЕС в отношении региона еще больше отдалилась от нейтралитета и беспристрастности.

За отчетный период была осуществлена необходимая деятельность по нейтрализации шагов, направленных против национальных интересов Азербайджана, усилены контакты с региональными и зарубежными государственными и международными организациями с целью разъяснения подхода Азербайджана к нормализации, обеспечения международной поддержки этого подхода и нейтрализации попыток контрпропаганды.