Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.

"Выражаем уверенность, что достигнутые договорённости и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа.

Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира", - говорится в заявлении.