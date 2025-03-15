Азербайджан для Латвии является самым сильным и надежным партнером в Кавказском регионе

Азербайджан для нас является и должен оставаться самым сильным и надежным партнером в Кавказском регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Поделившись своими ожиданиями от форума, он отметил: "Мои ожидания и преимущество этого форума в том, что здесь генерируются новые идеи. Можно сравнить то, как люди думают. И, конечно, возможно налаживание новых связей, прочных партнерских отношений".

Экс-министр обороны Латвии выразил признательность Азербайджану за организацию такого форума.

Говоря об отношениях между Латвией и Азербайджаном, Артис Пабрикс отметил очень хорошее сотрудничество между странами.

"Должен отметить наше стратегическое партнерство с 2017 года. Азербайджан является и должен оставаться нашим самым сильным и надежным партнером в Кавказском регионе. Что касается сотрудничества, то мы продолжаем наше взаимодействие в трех областях - это экономика, политика и, конечно же, культура и все вопросы, которые волнуют наши народы", - сказал он.