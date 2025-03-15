Вучич рассказал о возможных последствиях протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал последствия протестов в Белграде 15 марта. Он выразил уверенность, что руководство республики сумеет сохранить стабильность и выдержит давление протестующих, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Верю, что большая часть Сербии хочет строить лучшую и успешную страну", - приводит агентство слова сербского лидера. Он выразил надежду, что власти республики "выдержат все давления" и смогут сохранить мир в регионе.

Вучич также напомнил, как 13 лет назад Сербию удалось "поднять из пепла" и сделать самой быстрорастущей экономикой в Европе. Важно не останавливаться на этом пути, добавил президент страны.

На акцию протеста в Белграде в субботу вышли более 30 тысяч человек. По словам Вучича, мероприятие не было согласовано с властями. Несмотря на это, сербский лидер обратился к полиции и прочим госструктурам с требованием обеспечить безопасность протестующих. В случае проявления агрессии участники акции будут задержаны, предупредил он. По данным МВД, за нарушение порядка задержали двоих человек.

Причиной антиправительственных протестов в стране стало обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года.