20 домов сгорели в Красноярском крае

В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС.

Как заявили в прокуратуре региона, из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов в одном из дачных поселков, передает Day.Az со ссылкой на URA.

"По предварительным данным, в дачном обществе "Кооператор" сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества - "Железнодорожник", "Автомобилист", угроза четырем двухэтажным жилым домам в п. Зеленый Бор", - приводит ТАСС заявление пресс-службы краевой прокуратуры.

Из опасной зоны эвакуируют местных жителей. Предварительно установлено, что пожар возник на свалке неподалеку от местной организации. Сейчас уточняются причины и условия возникновения пожара.