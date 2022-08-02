В Монако изменились правила получения гражданства

Правила получения гражданства европейского мини-государства - княжества Монако - изменились. Перемены эти в сторону ужесточения - в связи "с заботой правительства о сохранении культурной идентичности национального меньшинства" княжества, срок получения гражданства в связи с браком с гражданином страны увеличен на 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В Княжестве вступил в силу закон, согласно которому получить гражданство Монако возможно по истечении 20 лет брака с гражданином страны. Прежде необходимый срок составлял 10 лет. Новый закон действует только для пар, заключивших брак после 1 июля 2022 года", - пояснили в пресс-службе управления по туризму страны.

Также эксперты и пояснили, что изменения в законодательстве связаны с заботой правительства о сохранении культурной идентичности национального меньшинства Княжества. В 2021 году национальная община насчитывала 9573 человек. При этом, согласно прогнозам Института статистики Монако (IMSEE), через 50 лет в Княжестве будет проживать на 62% больше граждан.

На данный момент существует три способа получить гражданство Монако: родственные связи с резидентами Княжества, натурализация и заключение брака. Натурализация предполагает не менее 10 лет проживания в стране с момента достижения совершеннолетия. Решение по данному случаю принимает исключительно Князь Монако Альбер II (Prince Albert II).