В Великобритании могут запретить готовить еду до 8 часов вечера

В Великобритании в результате энергетического кризиса могут запретить населению готовить еду до 8 часов вечера, при этом пабы будут работать только до 9 вечера. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поясняется, что британцам запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14.00 до 20.00.

"Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18.00 или воскресного жаркого в 17.00 и перенести его на позднее время...", - уточнили в газете.

При этом пабы станут выключать свет в 21.00, а последние заказы будут приниматься в 20.30.

Пока нет сведений, как долго будут действовать новые ограничения в Британии из-за сложившейся ситуации в экономике.