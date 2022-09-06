Саскачеван: подозреваемый в массовом убийстве индейцев найден мертвым

Один из двух подозреваемых в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван найден мертвым, заявили в полиции страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, второго до сих пор ищут.

По данным правоохранителей, тело 31-летнего Дэмиена Сандерсона было обнаружено в высокой траве в общине индейцев кри Джеймс Смит, где жило большинство убитых. На нем были следы травм.

Брат Дэмиена, Майлз, всё еще в бегах.

"Точная причина смерти будет определена в сотрудничестве с судмедэкспертами Саскачевана. Дата и время освидетельствования пока не назначены. Майлз Сандерсон, брат Дэмиена, может быть ранен. Это неподтвержденная информация", - сообщила помощник комиссара Королевской канадской конной полиции Ронда Блэкмор

Произошедшее в Саскачеване уже назвали одним из самых кровавых преступлений в истории Канады. Утром в воскресенье двое вооруженных ножами мужчин напали на людей в индейской общине. Десять человек погибли, еще 18 получили ранения.