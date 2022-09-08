https://news.day.az/world/1493951.html Стало известно, когда состоятся похороны Елизаветы II
Стало известно, когда состоятся похороны Елизаветы II
Государственные похороны умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти в мемориальной часовне короля Георга VI.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sun.
Перед этим, отмечает издание, пройдет панихида в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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