Стало известно, когда состоятся похороны Елизаветы II

Государственные похороны умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти в мемориальной часовне короля Георга VI.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sun.

Перед этим, отмечает издание, пройдет панихида в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.