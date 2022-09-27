Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 17 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в понедельник.

"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось о гибели 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.