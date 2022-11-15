https://news.day.az/world/1511649.html В Иране ширится волна протестов - ВИДЕО
В Иране ширится волна протестов - ВИДЕО
В годовщину ноябрьских протестов в Иране работники тегеранского рынка приостановили торговлю.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.
Было отмечено, что во многих иранских городах профсоюзы также начали забастовку.
Рынки Тебриза и Исфахана присоединились к протестам.
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