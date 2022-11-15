В Иране ширится волна протестов
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В годовщину ноябрьских протестов в Иране работники тегеранского рынка приостановили торговлю.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

Было отмечено, что во многих иранских городах профсоюзы также начали забастовку.

Рынки Тебриза и Исфахана присоединились к протестам.