В МИД России произошло возгорание

В одном из корпусов здания МИД России произошло возгорание в техническом помещении, находящемся в подвале.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС. "Возможная причина - короткое замыкание", - рассказала Захарова.