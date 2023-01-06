https://news.day.az/world/1526188.html В МИД России произошло возгорание
В МИД России произошло возгорание
В одном из корпусов здания МИД России произошло возгорание в техническом помещении, находящемся в подвале.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС. "Возможная причина - короткое замыкание", - рассказала Захарова.
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