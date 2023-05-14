https://news.day.az/world/1564293.html Какой была явка на президентских и парламентских выборах в Турции? - ЦИФРЫ
Какой была явка на президентских и парламентских выборах в Турции? - ЦИФРЫ
Явка избирателей на президентских и парламентских выборах в Турции составила 88,47%, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметим, что сегодня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. В стране было зарегистрировано 60 миллионов 697 тысяч 843 избирателя. Около 5 миллионов из них должны были проголосовать впервые.
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