Какой была явка на президентских и парламентских выборах в Турции?

Явка избирателей на президентских и парламентских выборах в Турции составила 88,47%, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что сегодня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. В стране было зарегистрировано 60 миллионов 697 тысяч 843 избирателя. Около 5 миллионов из них должны были проголосовать впервые.