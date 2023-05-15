Ирландия присоединится к инициативе НАТО

Ирландия собирается присоединиться к инициативе НАТО по защите подводной инфраструктуры на фоне роста напряженности в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Irish Times со ссылкой на источники.

По их данным, в ближайшие месяцы заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин будет вести переговоры о присоединении Дублина к инициативе со своими коллегами из Североатлантического альянса. В последние недели ирландские власти неоднократно заявляли о присутствии российских кораблей в исключительной экономической зоне республики. Предполагается, что Ирландия, которая не входит в НАТО, сможет присоединиться к инициативе, поскольку с 1999 года является партнером военного блока в рамках программы "Партнерство ради мира".

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны альянса приняли решение усилить охрану своей подводной инфраструктуры в связи с диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". В частности, в штаб-квартире НАТО будет создан координационный центр по защите подводной инфраструктуры, которым будет руководить немецкий военный офицер.