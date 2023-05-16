16 стран Европы будут обсуждать уменьшение зависимости в атомной энергетике от РФ

16 европейских государств проведут во вторник во французской столице встречу, на которой будут рассматриваться возможности по уменьшению в атомной энергетике зависимости от России. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP), ссылаясь на источник в окружении министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся у AFP информации, встреча будет проходить в рамках созданного в марте этого года по инициативе Франции альянса европейских государств по атомной энергии. Во встрече примут участие министры энергетики 14 стран Европейского Союза. Представитель Италии приглашен на встречу в ранге наблюдателя, а представитель Великобритании - как "специальный гость". Главы министерств рассмотрят возможные пути "усиления независимости Европы от России, особенно в вопросе ядерного топлива". При этом источник AFP особо подчеркнул, что добиться такой независимости сразу невозможно, так как в некоторых европейских странах находятся атомные электростанции, построенные по российским проектам, что только усиливает зависимость от ядерного топлива России.

AFP отмечает, что Париж для того, чтобы прекратить свою зависимость в атомной сфере от Москвы, готов усиленно использовать свои производственные мощности, особенно в производстве ядерного топлива.