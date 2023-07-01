Тяжелое ДТП в Турции

Не менее 35 человек пострадало в результате аварии с участием рейсового автобуса вблизи турецкого города Эскишехир.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу агентство IHA.

Автобус перевозил пассажиров из курортного Бодрума в Эскишехир. В 15 км от места назначения водитель не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с трассы в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и медики. Дорога частично перекрыта. Часть пострадавших получила помощь на месте, некоторых пришлось доставить в больницы Эскишехира. Ведется расследование обстоятельств и причин происшествия.

Отметим, что тысячи турок в эти выходные возвращаются домой после праздничных выходных по случаю Гурбан байрамы. С утра субботы на основных междугородных трассах Турции отмечается высокая загруженность.