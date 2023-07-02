Более сотни молодых людей минувшей ночью устроили беспорядки в Лозанне, разбив витрины нескольких магазинов. Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, арестованы, сообщила в воскресенье муниципальная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее пресс-релизе, "более сотни молодых людей собрались в субботу, 1 июля, в 20:00 (23:00 по бакинскому времени - прим. ред.) в центре Лозанны".

Мотивом послужили сообщения в соцсетях о беспорядках в соседней Франции. "Было разбито несколько витрин в центре, в том числе в районе Флон и улицы де Женев, сломана входная дверь крупного магазина, внутри которого был задержан молодой человек", - отметили в полиции.

"Неоднократно сотрудникам полиции приходилось разгонять агрессивно настроенных молодых людей в капюшонах, которые бросали в них камни и также бутылку с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

В отделение полиции было доставлено семь человек, в том числе гражданин Швейцарии 24 лет и шесть несовершеннолетних, среди которых три девушки с гражданством Португалии, Сомали и Боснии и Герцеговины и трое юношей - граждан Швейцарии, Грузии и Сербии.

"Расследование проводит судебная полиция Лозанны под руководством прокурора кантона Во", - отметили в полиции.