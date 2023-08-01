Торговец смертью Галстян останется под арестом

Апелляционный суд Армении отменил решение антикоррупционного суда страны об освобождении под залог торговца оружием Давида Галстяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщил адвокат Галстяна Армен Арутюнян.

Было отмечено, что Галстян останется под арестом.

Отметим, бизнесмен, известный как "Патрон Даво", обвиняется в приобретении непригодного для использования оружия. Он проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.