Глава МИД Британии посетит Ближний Восток

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет Sky News со ссылкой на офис главы МИД.

В ходе визита Кэмерон посетит Иорданию и Египет, что станет его вторым визитом в регион с тех пор, как он стал министром иностранных дел. В поездке его будет сопровождать министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад.

В ходе визита британская сторона попытается добиться прогресса в усилиях "по обеспечению освобождения всех заложников, увеличению помощи Газе и прекращению ракетных обстрелов и угроз ХАМАС в адрес Израиля".

В Иордании Кэмерон встретится со своим коллегой Айманом Сафади, а в Египте он отправится в Аль-Ариш, недалеко от границы Египта и Газы, чтобы увидеть влияние британской помощи, направляемой в анклав.

Посетит ли Дэвид Кэмерон Израиль, не уточняется.

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