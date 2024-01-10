Представители Израиля прибыли в Каир на переговоры с ХАМАС

Представители Израиля в среду прибыли в Каир на очередные переговоры с палестинским движением ХАМАС по возможному обмену заложниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом источник сообщил Associated Press (AP).

"Израильская делегация приземлилась в Каире для нового раунда переговоров с Египтом по возможному обмену заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинцев, заключенных в Израиле", - отмечает агентство.

По данным собеседника AP, Египет и Катар пытаются добиться освобождения гражданских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня и освобождение из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных.

Агентство отмечает, что, помимо гражданских лиц, ХАМАС и другие палестинские группировки в регионе удерживают и израильских солдат.

ХАМАС в свою очередь по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий, прежде чем обсуждать освобождение заложников. Израиль со своей стороны категорически отвергает это требование.

AP напоминает, что Египет, Катар и США выступали в роли посредников в попытках урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

Ожидается, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Каир в рамках поездки по Ближнему Востоку.

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