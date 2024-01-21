В США анонсируют долгую кампанию против хуситов

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы лишить йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" возможности проводить атаки в Красном море, однако уничтожение запасов вооружений хуситов займет некоторое время. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над тем, чтобы снизить возможности хуситов продолжать осуществление этих атак. У них есть запасы современных вооружений, предоставленных им или во многих случаях полученных ими при помощи Ирана. И мы уничтожаем эти запасы, чтобы они со временем не могли осуществлять столько нападений. Это потребует некоторого времени", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

"Это (нападения на суда в Красном море - прим.) атака не только на Соединенные Штаты, это нападение на всю мировую экономику", - добавил Файнер.

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