США предложили вознаграждение за информацию о хакерах

США предлагают вознаграждение в размере десяти миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о хакерах, связанных с группировкой BlackCat, также известной как ALPHV. Об этом сообщается в заявлении Государственного департамента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Программа Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость" предлагает вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое осуществляет определенную вредоносную кибердеятельность против критической инфраструктуры США", - говорится в заявлении.

По данным Госдепа, хакеры из BlackCat предлагали программы в качестве услуги, с помощью которых взламывали "компьютерные сети критически важных объектов инфраструктуры в США и по всему миру", похищали конфиденциальные данные и вымогали выкуп под угрозой обнародовать украденную личную информацию.

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