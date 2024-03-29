В Таиланде упал башенный кран

Семь человек погибли в Таиланде в результате падения башенного крана на стройке промышленного объекта в провинции Районг.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, среди погибших числятся шестеро граждан Мьянмы и один гражданин Китая. Рабочие потребовали от работодателя выплатить компенсацию в размере 5 млн батов (около $140 тыс.) за каждого погибшего. На место происшествия выехали полицейские для проведения переговоров, поскольку строители препятствуют спасателям в вывозе тел погибших, настаивая на удовлетворении их требований.

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