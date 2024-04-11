В МИД КНР прокомментировали отношения с Россией

Москва и Пекин имеют право на нормальное экономическое сотрудничество, экспортные ограничения Вашингтона в отношении китайских предприятий, сотрудничающих с российскими, незаконны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай и Россия имеют право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество, и это сотрудничество не должно нарушаться или ограничиваться. Мы всегда выступали против незаконных односторонних санкций со стороны США", - сказала Мао Нин.

Она добавила, что КНР решительно выступает против "злоупотребления Соединенными Штатами инструментами экспортного контроля". Пекин призывает Вашингтон прекратить политизацию вопросов торгового и технологического сотрудничества, отметила Мао Нин. По ее словам, Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

10 апреля Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести из КНР, еще двух из Объединенных Арабских Эмиратов. Как следует из документа, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, утверждает, что данные "организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.

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