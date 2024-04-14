Израиль отменил ответный удар по Ирану после разговора Нетаньяху с Байденом

Военный кабинет Израиля соберется для обсуждения ответа на удар Ирана, вариант с ответным ударом был отменен после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президентом США Джо Байденом. Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

По словам двух израильских чиновников, военный кабинет Израиля соберется сегодня днем, чтобы обсудить, как ответить на нападение Ирана.

"Они заявили, что один из возможных ответных мер - ответный удар, который предложили некоторые члены кабинета министров, - был отменен после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу, а также потому, что удары нанесли относительно небольшой ущерб", - отмечает издание.

Содержание разговора между лидерами чиновники не уточнили.

Как отмечает REX, президент Байден и его команда, "надеясь избежать дальнейшей эскалации, ведущей к более широкой войне на Ближнем Востоке", сообщают Израилю, что его успешная защита от иранских авиаударов представляет собой "крупную стратегическую победу", следует из статьи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!