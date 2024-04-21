В США рассказали об уязвимости ЗРК Patriot

Российские истребители Су-35 очень сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы самолета. Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его", - отметили эксперты.

Кроме того, российские истребители создают специальные ложные цели, "значительно усложняющие наведение зенитных ракет".

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