Стрельба в полицейском участке в Турции

00:33

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли во время стрельбы в полицейском участке в турецком Адыямане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Halk TV.

"Двое полицейских погибли, восемь полицейских получили ранения", - говорится в публикации.

Предварительно, между нападавшим и его коллегами произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выхватил оружие и открыл огонь.

По неуточненным данным, одним из погибших является начальник полицейского участка.

23:30

В городе Адыяман, на юго-востоке Турции, сотрудник полиции открыл стрельбу в участке, в результате инцидента есть раненые.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

По данным журналистов, в результате нападения не менее двух полицейских получили ранения. К месту происшествия направлены машины скорой помощи. К настоящему моменту мужчины госпитализированы.

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