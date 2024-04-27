Стрельба в полицейском участке в Турции - есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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Двое сотрудников правоохранительных органов погибли во время стрельбы в полицейском участке в турецком Адыямане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Halk TV.
"Двое полицейских погибли, восемь полицейских получили ранения", - говорится в публикации.
Предварительно, между нападавшим и его коллегами произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина выхватил оружие и открыл огонь.
По неуточненным данным, одним из погибших является начальник полицейского участка.
23:30
В городе Адыяман, на юго-востоке Турции, сотрудник полиции открыл стрельбу в участке, в результате инцидента есть раненые.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TGRT Haber.
По данным журналистов, в результате нападения не менее двух полицейских получили ранения. К месту происшествия направлены машины скорой помощи. К настоящему моменту мужчины госпитализированы.
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