ВОЗ призывает ускорить реализацию инициатив в сфере здравоохранения

Мир может столкнуться с той же проблемой, что и в период пандемии, если реализация уже начатых инициатив не будет ускорена.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время панельных дискуссий, состоявшихся в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

"Ситуация с COVID-19 сейчас намного лучше, и чрезвычайная ситуация миновала. Конечно, это не значит, что вируса нет. Вирус есть, но он находится под контролем и это не чрезвычайная ситуация. Мы рады, что мир вернулся к нормальной жизни.

Но, честно говоря, мы еще не готовы и все еще уязвимы. Мы можем столкнуться с той же проблемой, если не ускорим реализацию начатых нами инициатив. В частности, соглашение о пандемии должно быть заключено к маю этого года, чтобы у нас имелось обязывающее соглашение о совместной работе для предотвращения повторения такой же ситуации и, если это произойдет, справиться с этим без особых последствий", - сказал он.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что из COVID-19 можно извлечь три урока.

"Во-первых, мы увидели, что наши инвестиции в общественное здравоохранение и первичную медико-санитарную помощь были на самом деле слабыми. Вот почему даже страны с высоким уровнем дохода были удивлены, потому что их инвестиции были больше в высокие технологии, в то время как общественное здравоохранение и первичная медико-санитарная помощь игнорировались. Второй урок - это несправедливость. COVID выявил несправедливость нашего мира, неравенство нашего мира.

Третий урок - политизация. Если вы помните, на национальном уровне не было национального единства. Политические партии использовали COVID как инструмент", добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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