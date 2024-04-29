https://news.day.az/world/1655953.html В Тбилиси произошла стычка между полицией и протестующими
В Тбилиси произошла стычка между полицией и протестующими
В Тбилиси протестующие, проводившие акцию против закона об иностранном влиянии, прошли маршем от площади Республики к зданию парламента.
Как передает Day.Az, обстановка вокруг здания парламента напряженная.
Усилена охрана входов в здание. Некоторые протестующие пытались захватить установленную сцену в связи с митингом правящей партии "Грузинская мечта" перед зданием парламента.
В результате между полицией и протестующими произошла стычка, в ходе которой полиция применила водометы.
На территорию мобилизованы отряды полиции специального назначения и водометы.
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