В Тбилиси произошла стычка между полицией и протестующими

В Тбилиси протестующие, проводившие акцию против закона об иностранном влиянии, прошли маршем от площади Республики к зданию парламента.

Как передает Day.Az, обстановка вокруг здания парламента напряженная.

Усилена охрана входов в здание. Некоторые протестующие пытались захватить установленную сцену в связи с митингом правящей партии "Грузинская мечта" перед зданием парламента.

В результате между полицией и протестующими произошла стычка, в ходе которой полиция применила водометы.

На территорию мобилизованы отряды полиции специального назначения и водометы.