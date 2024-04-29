Блинкен о "чрезвычайно щедром" предложении Израиля о перемирии в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС получило от Израиля "чрезвычайно щедрое" предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Я хочу выразить глубокую благодарность нашим друзьям из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться прекращения огня и освобождения заложников. В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля. Единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня в данный момент, - это ХАМАС", - сказал госсекретарь, выступление которого транслировалось на сайте форума.

Ранее Египет передал ХАМАС согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на прекращение огня. Ожидается, что в Каир прибудет делегация ХАМАС, которая представит египетской стороне свой ответ на последнее предложение о перемирии. По данным источника телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто "в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки".

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