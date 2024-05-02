Землетрясение в Иране

Сегодня около 8 часов по местному времени в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения был зафиксирован в Фарьябском районе провинции. Очаг подземных толчков расположен на глубине 9 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Отметим, что накануне в одноименном районе провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!