https://news.day.az/world/1656943.html Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
Сегодня около 8 часов по местному времени в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, эпицентр землетрясения был зафиксирован в Фарьябском районе провинции. Очаг подземных толчков расположен на глубине 9 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Отметим, что накануне в одноименном районе провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
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