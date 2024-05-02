Иран ввел санкции против пяти американских компаний

Иран ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц США, в том числе корпораций Lockheed Martin, Chevron и General Dynamics, за поддержку действий Израиля в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел исламской республики.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <...> вводит санкции в отношении следующих лиц и учреждений в связи с их поддержкой и финансированием террористических актов израильского режима, героизацией и поддержкой терроризма и грубых нарушений прав человека в отношении палестинского народа и, в частности, жителей сектора Газа", - сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства. В санкционный список попали пять компаний и семь физлиц.

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