Помпезный армянский проект закрылся

Правительство Армении приняло решение о закрытии Национального центра инноваций и предпринимательства, действующего при министерстве экономики. Решение было оформлено постановлением на заседании правительства в четверг, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Центр был создан с целью поддержки развития новых предприятий и интеграции новых технологий, однако столкнулся с недостаточным финансированием для реализации масштабных программ.

Это стало основанием для решения о его закрытии, при этом вопрос о возможном увеличении ассигнований для центра не рассматривался.

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