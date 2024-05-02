https://news.day.az/world/1657007.html Помпезный армянский проект закрылся - денег нет
Помпезный армянский проект закрылся - денег нет
Правительство Армении приняло решение о закрытии Национального центра инноваций и предпринимательства, действующего при министерстве экономики. Решение было оформлено постановлением на заседании правительства в четверг, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Центр был создан с целью поддержки развития новых предприятий и интеграции новых технологий, однако столкнулся с недостаточным финансированием для реализации масштабных программ.
Это стало основанием для решения о его закрытии, при этом вопрос о возможном увеличении ассигнований для центра не рассматривался.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре