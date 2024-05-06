Трамп обогнал Байдена в новой категории избирателей

Экс-президент США Дональд Трамп обогнал действующего американского лидера Джо Байдена по поддержке среди людей с высшим образованием. Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Newsweek.

"При более подробном анализе результатов оказывается, что Трамп опережает президента среди тех, кто имеет только среднее образование (от 51 до 49 процентов), а также среди тех, кто имеет высшее образование или степень младшего специалиста (от 54 до 46 процентов) и выпускников колледжей (от 53 до 47 процентов)", - отмечает издание данные опроса.

Авторы материала подчеркивают, что данные цифры показывают лидерство Трампа в новой для себя категории избирателей, так как Демократическая партия США традиционно пользуется большей популярностью среди лиц с высшим образованием. В частности, во время выборов 2020 года за Байдена заявляли о желании проголосовать до 55 процентов выпускников колледжей, в то время как Трамп опирался на людей без высшего образования.

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