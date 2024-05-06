Арабские страны больше не против миротворцев в Газе

Власти арабских стран больше не выступают категорически против размещения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан миротворцев разных наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом Financial Times сообщили неназванные арабские дипломатов.

Ранее эти страны официально заявляли, что в регионе не нужны международные или региональные силы, эти территории должны управляться исключительно палестинцами. Арабские чиновники опасались обвинений в попытке "въезда на израильских танках и присоединения к движению сопротивления".

По информации источника газеты, в последние недели позиции отдельных стран смягчились, таким образом они стремятся продемонстрировать свою "приверженность мирному процессу". "Мы знаем, что у Израиля есть опасения по поводу безопасности [Палестинского государства], это как бы говорит: "мы готовы помочь", - сказал дипломат.

В то же время не уточняется, какие конкретно государства поддерживают данную меру. Другой собеседник газеты отмечает, что такую инициативу поддержал только Египет, в то время как Саудовская Аравия, Иордания и Катар по-прежнему против отправки арабских миротворцев в Газу.

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш допустил возможность военного присутствия арабских стран в Газе.

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