Еврокомиссия подготовила проект следующего пакета антироссийских санкций

Еврокомиссия подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и передала его на рассмотрение странам объединения, в основном меры коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники.

По ее данным, ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Тем не менее Брюссель рассматривает возможность наложить санкции на проекты "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ". ЕК планирует также ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, Евросоюз может запретить деятельность на территории сообщества тех транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам РФ. Планируется запрет на финансирование из РФ политических партий, неправительственных организаций и исследовательских институтов.

Отмечается, что Брюссель решил не вносить в проект санкционных мер рестрикции против ввоза российского алюминия. Тем не менее ЕК предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести запрет на продажу украинских произведений искусства в странах сообщества, если имеются подозрения о их незаконном присвоении. Что касается возможных ограничений на экспорт товаров из ЕС в РФ, меры могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, а также мониторы и другую электронику.

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