США выделили сотни миллионов на обеспечение безопасности синагог и мечетей

Синагоги, мечети и другие религиозные учреждения США могут подать заявки и получить от федеральных властей финансирование для усиления безопасности на фоне поступающих угроз еврейским и мусульманским общинам. На эти цели американские законодатели договорились выделить $400 млн, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе был принят новый закон о выделении $400 млн, так что синагоги, мечети, церкви и другие молельные дома могут подать заявку [на предоставление средств] и затем нанять персонал для охраны своих учреждений, а также приобрести камеры, ограждения, окна, которые помогут противостоять любым нападениям и поспособствуют защите этих учреждений", - сказал законодатель журналистам на брифинге в Нью-Йорке в воскресенье. Трансляцию его выступления вела телекомпания CBS.

По словам сенатора, заявку на предоставление финансирования религиозные учреждения могут подать до 21 мая. "Необязательно, чтобы вам угрожали. Достаточно того факта, что многие люди, посещающие религиозные учреждения, обеспокоены тем, что они могут стать целью [атаки]", - пояснил Шумер.

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